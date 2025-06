Mercato Inter dopo Bonny non si chiude il tavolo col Parma | Leoni e gli altri nomi in ballo!

Il mercato dell’Inter si infiamma con nuovi nomi in pista, dopo l’affare Bonny: le trattative con il Parma continuano a ritmo serrato. Le strade dei nerazzurri si intrecciano con quelle del club ducale, mantenendo aperto il dialogo su diversi profili, tra cui spiccano Leoni e altri talenti ancora da definire. La sessione di mercato promette sorprese e colpi a sorpresa, mettendo in evidenza come l’Inter sia pronta a muoversi con decisione nel rush finale.

Le trattative proseguono. Le strade del mercato Inter si sono intrecciate con quelle del Parma e continueranno a farlo, con ogni probabilità, anche dopo l’affare ormai in chiusura per lo sbarco a Milano di Ange-Yoan Bonny. Resta aperto il tavolo di discussione col club ducale, come sottolineato dal Corriere dello Sport: se i crociati sono interessati a Sebastiano Esposito, i nerazzurri sperano di chiudere il colpo in difesa per l’arrivo di Giovanni Leoni. MERCATO INTER – « Uno di questi riguarda Sebastiano Esposito, che non rientrerà come contropartita tecnica nell’affare per la punta francese e per il quale l’Inter verrebbe incontro agli emiliani con un prezzo vicino ai 7 milioni, alimentando così i buoni rapporti tra le parti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, dopo Bonny non si chiude il tavolo col Parma: Leoni e gli altri nomi in ballo!

In questa notizia si parla di: inter - parma - mercato - bonny

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

ULTIM'ORA MERCATO Inter, intesa con il Parma per Bonny a 23 milioni + bonus Si cerca ora l'accordo con il giocatore #SkySport #SkyCalciomercato Vai su X

L’Inter accelera sul mercato per rinforzare l’attacco e punta tutto su Ange-Yoan Bonny Dopo una prima offerta da 22 milioni più 3 di bonus, i nerazzurri sono pronti a rilanciare per convincere il Parma, che continua a chiedere qualcosa in più ma la valutazion Vai su Facebook

Sky – Inter, accordo col Parma per Bonny! Le cifre, ora si tratterà col giocatore; Le ultime dal mercato: Bonny-Inter, ci siamo. Il nome nuovo è quello di Oristanio; Calciomercato, le news di oggi: Inter, fatta col Parma per Bonny. Noa Lang al Napoli, Immobile, accordo con il Bologna. Milan, 30 milioni per Jashari.

Bonny, intesa raggiunta tra Inter e Parma: la cifra e l’ultimo step – SKY - Arriva adesso anche l'intesa di massima tra il club nerazzurro e il Parma: ecco per quale - inter-news.it scrive

Inter, c'è l'intesa con il Parma per Bonny: tutte le cifre dell'affare - Stretta finale per l'attaccante degli emiliani: nonostante il rilancio dello Stoccarda, nerazzurri ormai vicinissimi a chiudere la trattativa ... Come scrive corrieredellosport.it