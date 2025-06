Mer Mec ' Fs e Cdp? Parliamo con tutti ma nessun accordo'

Nel vivace panorama industriale italiano, le recenti indiscrezioni su un possibile accordo tra Ferrovie dello Stato e Cdp Equity hanno acceso i riflettori sulla Mer Mec. Ruggiero Delcuratolo, managing director del Gruppo, commenta con ANSA le voci di una partnership strategica che potrebbe cambiare le sorti della diagnostica ferroviaria pugliese, mantenendo alta l’attenzione sul futuro di questa eccellenza nazionale, pronta a scrivere nuovi capitoli di crescita e innovazione.

Ruggiero Delcuratolo, managing director del Gruppo Mer Mec, commenta con l'ANSA, le indiscrezioni pubblicate oggi da Il Messaggero e Milano Finanza secondo cui Ferrovie dello Stato potrebbe assumere una quota di maggioranza tra il 60% e il 65% della realtà industriale di eccellenza pugliese della diagnostica ferroviaria interamente controllata dal Gruppo Angelo Holding, riconducibile a Vito Pertosa, mentre Cdp Equity avrebbe la parte restante, fatta salva una quota residua che rimarrebbe a Pertosa. Qual è la posizione della società sugli articoli usciti oggi? 'Purtroppo come a volte accade, vengono scritte cose che partendo da stralci di informazioni, acquisite non so in quale maniera, stravolgono la realtà dei fatti pur di rappresentare qualcosa di teoricamente nuovo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net