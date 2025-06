Mentre l’Italia vieta i cellulari l’Estonia li fa entrare in classe La ministra Kallas | I divieti dall’alto non funzionano serve educazione responsabile

Mentre in Italia si moltiplicano divieti e timori sull’uso dei cellulari in classe, l’Estonia sceglie una strada innovativa: integrare la tecnologia come alleata dell’apprendimento. Con l’approccio della ministra Kallas, il piccolo Paese baltico dimostra che l’educazione responsabile e una mentalità aperta possono trasformare le sfide digitali in opportunità. In un mondo in rapido cambiamento, l’Estonia ci insegna che la vera innovazione parte dalla cultura educativa.

L'Estonia ha scelto una strada completamente diversa da quella percorsa dalla maggior parte dei Paesi europei. Mentre in Italia si moltiplicano i divieti sui cellulari in classe e cresce il timore verso l'intelligenza artificiale, il piccolo Paese baltico ha abbracciato la tecnologia come strumento educativo, conquistando le vette delle classifiche Ocse per l'istruzione digitale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Mentre l'Italia vieta i cellulari, l'Estonia li fa entrare in classe. La ministra Kallas: I divieti dall'alto non funzionano, serve educazione responsabile; Kristina Kallas: Vi spiego il modello Estonia: smartphone a scuola, intelligenza artificiale come tutor (di G. Olivieri); Estonia controcorrente: smartphone in classe e lezioni a base di AI.

Kristina Kallas: "Vi spiego il modello Estonia: smartphone a scuola, intelligenza artificiale come tutor" - Intervista con la ministra dell’Istruzione estone sui benefici ottenuti dall’approccio al digitale, col Paese baltico in vetta alle classifiche europee ... Lo riporta huffingtonpost.it

Valditara non è solo nella crociata contro i cellulari: l’Europa lo segue (non l'Estonia) - Dalla Francia alla Grecia, sono sempre più i Paesi che hanno scelto di limitare o vietare l’uso degli smartphone in classe per migliorare l’apprendimento e ... huffingtonpost.it scrive