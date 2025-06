Mentre indagava su via D’Amelio gli perquisivano casa

In una maxi-inchiesta su mafia e massoneria avviata da Agostino Cordova venne setacciato l’alloggio di Giovanni Tinebra. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mentre indagava su via D’Amelio, gli perquisivano casa

In questa notizia si parla di: indagava - amelio - perquisivano - casa

Mentre indagava su via D’Amelio, gli perquisivano casa.

Le finestre aperte della casa di via D’Amelio - Quell’invito di Rita Borsellino non me lo feci sfuggire. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Trent’anni dalla strage di via d’Amelio: dalla casa del magistrato ai suoi scritti, ecco i libri per raccontare Paolo Borsellino ai bambini - Il Fatto Quotidiano - Trent’anni dalla strage di via d’Amelio: dalla casa del magistrato ai suoi scritti, ecco i libri per raccontare Paolo Borsellino ai bambini . Scrive ilfattoquotidiano.it