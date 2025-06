Mente attiva a Casa Bufalini laboratori diretti agli over 60 per allenare la memoria

Mente Attiva a Casa Bufalini di Cesena dà vita a un innovativo ciclo di laboratori pensati per gli over 60, offrendo approfondimenti e esercizi pratici per mantenere viva la memoria, stimolare l’attenzione e affinare il ragionamento. Un’occasione unica per prendersi cura del proprio benessere mentale in compagnia, all’insegna della convivialità e del divertimento. Scopri come rafforzare la tua mente e vivere al massimo ogni momento!

Un nuovo ciclo di incontri di ginnastica per la mente dedicati alla silver generation a Casa Bufalini di Cesena (via Nicolò Masini 16), per allenare la memoria, l'attenzione, il linguaggio e il ragionamento stando in compagnia. È 'Mente Attiva', il progetto pensato per potenziare le funzioni.

