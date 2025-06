Mentana via da La7? Il giornalista fa chiarezza

Enrico Mentana, volto simbolo del giornalismo italiano, sembra essere pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo aver lasciato intendere una possibile separazione da La7, il celebre giornalista ha annunciato una festa di addio prevista per il 2 luglio, alimentando i sospetti di un addio imminente. Ma cosa accadrà davvero? Scopriamolo insieme, perché il futuro di Mentana riserva ancora molte sorprese.

In un post Instagram Enrico Mentana ha lasciato intuire che la storia tra lui e il TG La7 sta per finire: "Devi capire tu quando è il momento di staccare". Oggi ha rivelato che il 2 luglio farĂ una festa per salutare i colleghi: cosa accadrĂ ?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it