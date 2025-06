Mentana chiarisce dopo il suo post criptico | Grazie a chi mi ha scritto Non scomparirò!

Enrico Mentana torna a rassicurare i suoi follower: dopo i recenti dubbi alimentati da un suo post criptico, il giornalista chiarisce di non avere intenzione di scomparire dalla scena mediatica. Con sinceritĂ e gratitudine, ringrazia chi gli ha scritto e ribadisce il suo impegno nel continuare a guidare il Tg La7. La sua chiarezza mette fine alle voci, dimostrando che il suo ruolo rimane saldo e attivo, pronto a raccontare ancora molte storie importanti.

Roma, 28 giugno 2025 - Enrico Mentana non sta per lasciare la direzione del Tg La7. E' lui stesso ad aggiustare il tiro dopo che un suo post lunedì scorso aveva lasciato questa impressione. "Grazie a chi mi ha scritto. Non scomparirò". Mentana tra l'altro nel post aveva scritto: "Devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo". Questo aveva scatenato le ipotesi di un addio, o peggio di problemi con l'azienda di Urbano Cairo. Ma oggi su Facebook ha sottolineato: "Molti ringraziamenti a tutti quelli che mi hanno scritto qui per dire la loro, in un modo o nell'altro.

Enrico Mentana, volto noto del giornalismo italiano e direttore del Tg La7, torna a far parlare di sé con un messaggio su Instagram che ha acceso il fermento tra i suoi follower.

