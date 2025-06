Menta e prezzemolo a un euro spugnette e strane pietanze essiccate | chi c’è dietro il business degli abusivi al mercato di Torino Porta Palazzo

Tra bancarelle illegali e cassette di frutta vuote, il mercato clandestino di Torino porta Palazzo svela un mondo fatto di erbe aromatiche a un euro, pietanze essiccate misteriose e prodotti in nero. Un luogo dove l’illegalità si mescola al colore e ai profumi di un mercato parallelo, sfidando le regole e attirando curiosi e acquirenti improvvisati. Ma cosa si nasconde dietro questa fiera di contrabbando? È una domanda che merita una riflessione approfondita.

