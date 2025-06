Mense scolastiche più rigide | stretta sulle fasce Isee e nuovi obblighi per le famiglie

Il Comune di Salerno ha approvato un nuovo regolamento per le mense scolastiche, introducendo misure più rigorose e nuove disposizioni per garantire trasparenza e qualità del servizio. Con un focus particolare sulle fasce ISEE e sui requisiti delle famiglie, l’obiettivo è promuovere una gestione più efficace e responsabile dell’accesso alla refezione scolastica. Scopri come queste novità influiranno sulla vita delle famiglie e sul benessere degli studenti.

Il Comune di Salerno aggiorna il regolamento per la refezione scolastica, confermando alcune regole già in vigore e introducendo nuove disposizioni che puntano a una maggiore efficienza e responsabilizzazione degli utenti. Il provvedimento è stato approvato all’unanimità dalla Giunta il 25 giugno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Mense scolastiche più rigide: stretta sulle fasce Isee e nuovi obblighi per le famiglie.

