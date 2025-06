Mens Sana | Ansaloni si complica! E’ vicino l’ingaggio del play Perin

La Mens Sana Siena si trova di fronte a un bivio cruciale: il ritorno di Luca Ansaloni come nuovo coach sembra sempre più difficile da concretizzare. Dopo anni di successi nei settori giovanili e un'offerta allettante per guidare la prima squadra, il tecnico bolognese ha preso tempo. La situazione rimane incerta, lasciando i tifosi in attesa di una decisione che potrebbe cambiare le sorti della stagione. Resta da capire quale sarà il prossimo passo di questa intricata vicenda.

Sembra essersi complicata la pista che portava a Luca Ansaloni come nuovo coach della Note di Siena. Il tecnico bolognese classe 1967 e reduce da diversi anni nei settori giovanili di Virtus Bologna, Brescia e Tortona sembra infatti aver preso tempo. La Mens Sana gli aveva offerto la possibilità di tornare ad allenare in prima persona la prima squadra cosa che non faceva da anni (Ferentino in A2 nel 201617) ma quando sembrava tutto pronto per le firme sul contratto la proposta di un club di A1 (potrebbe essere Cantù, appena tornata nell’Olimpo del basket) sembra aver fatto vacillare Ansaloni che ha preso tempo per decidere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mens Sana: Ansaloni si complica!. E’ vicino l’ingaggio del play Perin

