Meno di mezz’ora al giorno per informarsi fiducia nella TV ma paura delle fake news | la fotografia di un’Italia che si muove tra social algoritmi e intelligenza artificiale

Gli italiani trascorrono meno di mezz’ora al giorno a informarsi, tra social network e motori di ricerca, mostrando una crescente fiducia nella TV e nei giornali tradizionali. Tuttavia, la paura delle fake news rimane forte, alimentando dubbi e diffidenza. Questa realtà riflette un’Italia in rapido cambiamento, che si confronta con l’evoluzione degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale, cercando di trovare un equilibrio tra innovazione e affidabilità.

Gli italiani si informano con lo smartphone in mano, tra social network e motori di ricerca, ma quando si tratta di fidarsi davvero, scelgono ancora la TV e i giornali.

L'informazione e gli italiani: i paradossi tra la comodità tecnologica e l'attendibilità (dei giornalisti); Informazione in Italia: il paradosso tra fiducia e AI che disorienta gli italiani; 8 italiani su 10 non riescono a capire se una notizia è vera o falsa: lo svela la nuova ricerca di INC in occa.

C'è sempre meno voglia di informarsi