Memorie di un ratto di Napodano | un libro ibrido ironico e viscerale tra confessioni sarcasmo e fragilità

"Memorie di un ratto" di Daniele Napodano è un viaggio sorprendente tra ironia, emozione e ironia, un’opera che rompe gli schemi tra confessioni e sarcasmo. Dopo il successo musicale, l’artista poliedrico ci sorprende con questa narrazione che invita a riflettere, ridere e mettere in discussione le convenzioni. Una lettura che cattura e coinvolge, lasciando il lettore con la voglia di scoprire altro… e così, si apre un nuovo capitolo nella sua arte.

È uscito il 14 maggio “Memorie di un ratto”, il primo libro di Daniele Napodano, in arte napodano, cantautore e artista poliedrico già noto per il suo ultimo album “Storie di una sera più foca a gente”. Dopo il successo musicale, Napodano debutta nella narrativa con un’opera che sfugge alle definizioni: non un semplice diario, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - “Memorie di un ratto” di Napodano: un libro ibrido, ironico e viscerale tra confessioni, sarcasmo e fragilità

In questa notizia si parla di: napodano - memorie - ratto - libro

Intervista al cantautore e scrittore Napodano; Napodano tra gli ospiti di “Accordi Ribelli on tour” a Soriano nel Cimino; Napodano: “Le mie canzoni non cercano applausi, cercano attenzione” Tra ironia e malinconia, il cantautore racconta “Storie di una sera… con poca gente”.

Napodano vince l’ ottava Edizione del premio nazionale “La tua musica per il lavoro” - L’ ottava edizione del premio nazionale “La tua musica per il lavoro” è stata vinta dal cantautore Napodano con il brano "Storia di un ratto". Scrive ravennatoday.it

Napodano racconta la “Storia di un ratto” che vive in Belgio - Direi che me lo porto dietro già da qualche generazione essendo il mio cognome! Come scrive atomheartmagazine.com