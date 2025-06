Memorabilia – Una Storia di Famiglia | il docufilm che racconta il teatro amatoriale e il welfare aziendale nel boom economico italiano

Scopri “Memorabilia – Una Storia di Famiglia,” il docufilm che rivela un affascinante intreccio tra tradizione, passione teatrale e valori aziendali durante il periodo di massimo fermento economico in Italia. Diretto dall’acclamato Giovanni E. Morassutti, questo film unico racconta come il teatro amatoriale abbia rafforzato i legami tra colleghi e contribuito al benessere sociale. Con un mix di emozioni e ricordi, il film ti farà rivivere un’epoca indimenticabile, dove famiglia e lavoro si incontrano in un racconto autentico e coinvolgente.

PADOVA, 27 giugno 2025 – È uscito "Memorabilia – Una Storia di Famiglia", il nuovo docufilm diretto dall'attore e regista Giovanni E. Morassutti, che porta sullo schermo un'emozionante storia italiana tra memoria, teatro amatoriale e welfare aziendale. Ambientato negli anni del boom economico italiano, il documentario esplora l'esperienza unica della compagnia teatrale nata tra i dipendenti dell'azienda Paolo Morassutti, storica realtà attiva dal XVIII secolo nel commercio di ferramenta e casalinghi. Il progetto, realizzato con materiali d'archivio inediti e testimonianze dirette, restituisce uno spaccato vivissimo dell'Italia degli anni '60, in cui cultura, impresa e senso di comunità si intrecciavano all'interno del mondo aziendale.

