Melzo coltellate nella notte | ragazzo di 23 anni ferito e ricoverato in codice rosso

Una notte di violenza scuote Melzo, dove un ragazzo di 23 anni è stato ferito con una coltellata e trasportato in codice rosso al San Raffaele. L'aggressione, avvenuta alle prime luci dell’alba in piazza della Repubblica, mette ancora una volta in evidenza il grave problema della sicurezza giovanile nel Milanese. La comunità si interroga: cosa c'è dietro questi episodi di violenza?

Melzo (Milano), 28 giugno 2025 – Ancora lame, ancora ragazzi feriti. Un giovane è stato accoltellato, la scorsa notte, a Melzo, nel Milanese. Le sue condizioni esatte non sono note, ma secondo quanto riferito dal 118 sarebbe stato ricoverato in codice rosso. E' accaduto verso le 3 in piazza della Repubblica, quando i soccorritori sono intervenuti trovando a terra un 23enne. Il ferito è stato trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano. Sul posto per le prime indagini sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pioltello. Il precedente. Solo giovedì notte in centro città a Codogno, probabilmente per una sigaretta negata era scoppiata una rissa finita con l’accoltellamento di un diciassettenne maghrebino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Melzo, coltellate nella notte: ragazzo di 23 anni ferito e ricoverato in codice rosso

