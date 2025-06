Meloni vola oltre il 28% Pd e M5s perdono terreno Il campo largo si frantuma su Europa e difesa

puntello di fiducia tra gli italiani, mentre il Movimento 5 Stelle perde pezzi e il campo largo si sfalda su Europa e difesa. In un quadro internazionale turbolento, Meloni si afferma come protagonista indiscussa della scena politica nazionale, consolidando una leadership che sembra inarrestabile. Con questi dati, il quadro politico italiano si ridisegna, aprendo nuovi scenari e incudendo ulteriori scommesse per il futuro.

Mentre il mondo trema tra bombe e diplomazia spezzata, l’Italia politica sembra aver trovato la sua bussola. E quella bussola punta dritta verso Palazzo Chigi, dove Giorgia Meloni consolida una leadership che i numeri rendono sempre più inattaccabile. L’ultimo sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli, pubblicato sul Corriere della Sera e aggiornato al 26 giugno, fotografa un Paese che ha scelto: Fratelli d’Italia vola al 28,2%, guadagnando quasi un punto percentuale e toccando il valore più alto degli ultimi dodici mesi. Non è solo un dato, è una dichiarazione di fiducia che arriva proprio quando la guerra tra Israele e Iran ridisegna gli equilibri mediorientali e Donald Trump domina la scena internazionale americana. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Meloni vola oltre il 28%, Pd e M5s perdono terreno. Il “campo largo” si frantuma su Europa e difesa

