Meloni dazi e male minore | asse con Berlino contro Macron

Giorgia Meloni sembra aver trovato un fragile asse di collaborazione con Berlino, in contrasto con Parigi, puntando sui dazi al 10% con gli Stati Uniti come strategia di resistenza. Questa scelta, maturata attraverso incontri con Donald Trump, riflette la convinzione che, in un contesto di negoziati complessi tra Washington e Bruxelles, il 10% rappresenti il male minore. Tuttavia, molte aziende italiane sono pronte a fronteggiare questa sfida, ma il panorama resta tutt’altro che certo.

Il fatto che Giorgia Meloni sia d'accordo con i dazi al 10% con gli Usa deriva da una semplice convinzione, maturata nel corso delle conversazioni dirette con il presidente americano Donald Trump: comunque vadano i negoziati in corso fra Stati Uniti e Unione europea, difficilmente si tornerĂ a zero. Il 10%, insomma, potrebbe essere il male minore. La premier, inoltre, ha detto che molte aziende italiane sono in grado di reggere l'impatto e che, analisi alla mano, il costo delle tariffe verrebbe scaricato sul mercato americano e non sul fatturato delle imprese italiane. A darle ragione la maggior parte delle categorie di prodotti alimentari, secondo cui un certo tipo di dazi può essere riassorbito fra minori guadagni del produttore e maggior costo del consumatore, raggiungendo così un nuovo equilibrio.

Trump: "E' la Cina che deve fare un accordo con noi" | Media: "No alla proposta Ue su zero dazi all'industria" | Meloni: "Momento difficile" - Pechino ha deciso di interrompere l'acquisto di nuovi aerei Boeing, segnando un'importante escalation nelle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti.

