Meloni al Quirinale? Per l’amor di Dio… | Bersani terrorizzato dalla ipotesi della Gruber video

Una scena religiosa si svolge al Quirinale, dove l’ansia e la tensione raggiungono il culmine davanti all’ipotesi di Giorgia Meloni come nuovo Presidente della Repubblica. Bersani, visibilmente scosso dalla domanda di Lilli Gruber, temeva forse di dover affrontare un cambiamento che sfida le sue radici e le sue convinzioni. In questo scenario intricatamente politico, emergono le fragilità di un sistema in costante evoluzione, lasciandoci con la domanda: cosa ci riserva il futuro?

Qualcuno era pronto a porgere i sali a Pierluigi Bersani, dopo la domanda improvvida posta da Lilli Gruber: all’ipotesi che alle prossime elezioni venga eletto il nuovo presidente della Repubblica e se il nuovo inquilino del Quirinale fosse Giorgia Meloni. All’ex segretario del Pd, nato politicamente in quel Partito comunista che si muoveva all’ombra di Mosca e dell’Unione sovietica, certi fondamentali della democrazia risultano ancora indigesti. Bersani, Meloni e il dentifricio da rimettere nel tubetto. “ Giorgia Meloni presidente della Repubblica? Per l’amor di Dio. Sulla persona non dico niente, ma vorrei un capo dello Stato saldamente ancorato allo spirito della Costituzione”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Meloni al Quirinale? Per l’amor di Dio…”: Bersani terrorizzato dalla ipotesi della Gruber (video)

