Da Melegnano a Palermo in bici: un viaggio straordinario di 2.100 chilometri per promuovere la sicurezza stradale. Lorenzo Paolo d’Andrea, noto come Mastro Ciliegio, ha affrontato questa sfida con passione e determinazione, portando avanti il suo messaggio "Insellasicuri". Un’esperienza che ispira e sensibilizza, dimostrando quanto possa essere potente un gesto di consapevolezza sulla strada. La sua avventura ci invita a riflettere su quanto sia fondamentale pedalare in sicurezza.

Da Melegnano a Palermo in bicicletta, per sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale. Il melegnanese Lorenzo Paolo d’Andrea, 66 anni, creatore dello slogan " Insellasicuri " e noto sul territorio come Mastro Ciliegio per la sua attività di restauratore di mobili (ora è in pensione), racconta la recente traversata di 2mila 100 chilometri da un capo all’altro dello stivale, dalla Lombardia all’Emilia Romagna e poi giù, lungo il litorale adriatico e ionico. Diciotto tappe in solitaria, macinando una media di 150 chilometri al giorno, ricevuto, di volta in volta, dalle autorità di alcuni dei Comuni toccati dal tracciato, compreso il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Melegnano-Palermo in bici: "Più sicurezza in strada"

