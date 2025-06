Meldola opposizione all’attacco | Servono più agenti e telecamere

Priorità assoluta per Meldola: rafforzare la sicurezza con più agenti e telecamere. Dopo la recente rapina alle poste, la minoranza di ‘Noi Meldolesi’ denuncia i ritardi dell’amministrazione e invita a un immediato intervento. Solo attraverso misure concrete possiamo garantire un territorio più sicuro e tranquillo per tutti i cittadini, restando uniti e vigili contro ogni minaccia.

Dopo la recente rapina alle Poste di Meldola la minoranza consigliare di ' Noi Meldolesi ' attacca l'amministrazione comunale sui ritardi relativi alla sicurezza del territorio. "Quanto successo alle poste qualche giorno fa è a dir poco spiacevole – il commento di Cappelli, Di Biase e Ulderici – e la nostra solidarietà va a tutte le persone che hanno vissuto loro malgrado quei terribili momenti, ma il problema della sicurezza non è certo una novità per i meldolesi. Solo negli ultimi mesi si sono verificati due incendi dolosi che hanno interessato rispettivamente un'attività commerciale in zona San Domenico e tre auto in via Donizetti nonché alcuni furti denunciati da privati cittadini, danneggiamenti a veicoli, spaccio a cielo aperto e risse.