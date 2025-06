Meglio ripetere che arrivare impreparati i giudici del TAR bocciano il ricorso dei genitori e spiegano perché il PDP non garantisce automaticamente il successo scolastico SENTENZA

In un caso emblematico, il Tar di Brescia sottolinea con fermezza che affidarsi esclusivamente al Piano Didattico Personalizzato (PDP) non può sostituire una preparazione adeguata. I giudici spiegano perché, nonostante i bisogni educativi speciali, il successo scolastico richiede impegno e preparazione, e il PDP da solo non garantisce esiti positivi. Meglio ripetere che arrivare impreparati: una lezione importante per tutti.

Un ragazzo con bisogni educativi speciali viene bocciato all'esame di operatore informatico. I genitori fanno causa alla scuola. Il Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia dice no: la sentenza del 17 giugno fa chiarezza definitiva sui limiti del PDP negli esami finali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

