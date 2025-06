Medjugorje | la veggente Vicka affronta un nuovo intervento i fedeli pregano per lei

In un momento di grande attesa e speranza, Vicka Ivankovi?, una delle veggenti di Medjugorje, si prepara ad affrontare un nuovo intervento chirurgico previsto per lunedì 30 giugno. La comunità di fedeli si unisce in preghiera, stringendo forte il legame di fede e solidarietà. In un mondo dove la spiritualità si fonde con la quotidianità, questa vicenda ci ricorda l’importanza di affidarsi alla forza della preghiera.

A MEDJUGORJE TUTTO EBBE INIZIO IL 24 GIUGNO DEL 1981... Nel giorno della festa di San Giovanni Battista, Ivanka e Mirjana, nel pomeriggio, andarono a fare una passeggiata. Ad un certo punto Ivanka vede davanti a sé, verso la collina ad una distanza Vai su Facebook

