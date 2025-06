Medioriente e Ucraina le due guerre legate nel nome di Iran e Russia | ecco come

Nel complesso scenario internazionale, medioriente e Ucraina si intrecciano in un dramma globale orchestrato da Iran e Russia. Le azioni di Israele e USA hanno svelato una rete di alleanze che rafforzano questa connessione, sottolineando il ruolo strategico della cerniera euroasiatica nei nuovi equilibri mondiali. Scopriamo come queste tensioni plasmano il nostro domani e quale impatto avranno sulla stabilità globale.

L'escalation e gli interventi diretti di Israele e Usa hanno mostrato l'intima connessione tra le due guerre in corso. Legando ancor di più Teheran e Mosca in ottica anti-occidentale e ribadendo l'importanza cruciale della cerniera euroasiatica negli equilibri globali.

DOMINIO E LEGITTIMITÀ IN MEDIORIENTE di Massimiliano Trentin Come in ogni guerra dell'età dell'informazione di massa, la cronaca ci travolge con dati e notizie abbondanti a cui esperti e pubblico informato devono e possono attingere. Resta, però, semp

Medioriente e Ucraina, le due guerre legate nel nome di Iran e Russia: ecco come; Le notizie di giovedì 26 giugno sul conflitto in Medioriente; Kallas: ogni sanzione indebolisce la Russia. Zelensky: Serve più pressione su Mosca - G7: intesa Corea del Sud e Giappone per rapporti più stretti.

Guerra Ucraina Russia, Putin: "Pronti a terzo round di colloqui a Istanbul'" - La Russia è pronta a partecipare a un nuovo round di colloqui con l'Ucraina a Istanbul. Secondo tg24.sky.it

Ucraina, Papa: "Guerra insensata, mia vicinanza a terra martoriata" - Prevost ha ricevuto nella Basilica di San Pietro i pellegrini della Chiesa Greco- Da msn.com