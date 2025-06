Mediolanum Padel Cup la coppia Dal Pozzo-Ortiz s' impone su Marchetti e Las Heras

La Mediolanum Padel Cup di Palermo si accende con emozioni e sorprese: la giovane Giulia Dal Pozzo, promessa del padel italiano, supera una delle favorite, Marchetti e Las Heras, lasciando il pubblico senza fiato. Un vero e proprio scontro tra "sorelle d’Italia" che promette di regalarci altri momenti di grande spettacolo. La strada verso la finale si fa sempre più incerta e avvincente.

Scontro tra "sorelle d'Italia" al Fip Silver Mediolanum Padel Cup di Palermo. La ventenne Giulia Dal Pozzo, astro nascente del padel tricolore e fresca di pre-raduno con la Nazionale, ha eliminato nei quarti di finale la coppia composta dalla numero uno italiana Giorgia Marchetti, vicecampionessa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

