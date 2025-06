Mediobanca si fa immobiliarista a Monaco

Mediobanca si trasforma in un attore chiave nel mercato immobiliare di Monaco, un passo strategico che rafforza la sua presenza internazionale. Con Nagel al timone, la banca promette una crescita robusta e dividendi sostanziosi nei prossimi anni, mentre si prepara a sfidare l’Ops di Montepaschi. Un'operazione ambiziosa che potrebbe segnare una svolta decisiva nel suo percorso, aprendo nuove opportunità di investimento e consolidando la sua posizione di leader nel settore. Continua a leggere.

Dopo aver spostato a settembre l’assemblea sull’operazione Banca Generali, Nagel promette una pioggia di dividendi nei prossimi tre anni per contrastare l’Ops di Montepaschi, stimando ricavi oltre quota 4,4 miliardi. Operazione real estate nel Principato. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mediobanca si fa immobiliarista a Monaco

