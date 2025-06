Mediobanca mette sul piatto 5 miliardi Maxi-cedola per fermare Montepaschi

Mediobanca si prepara a sfidare Montepaschi con un maxi investimento da 5 miliardi, puntando a frenare l’avanzata della banca senese. La battaglia finanziaria si infiamma tra alleanze e strategie, mentre il mercato attende risposte decisive. In un clima di tensione crescente, le mosse delle grandi istituzioni si intrecciano in un duello che potrebbe ridefinire gli equilibri del settore. Ma come si svilupperà questa lotta per il potere?

Botta e risposta. Sono passate poche ore da quando, giovedì sera, Montepaschi ha ribadito che sul dossier Mediobanca non ci sono ripensamenti, varando un aumento di capitale da 13,2 miliardi per finanziare l’Ops. E subito, ieri mattina, è arrivata la replica di Piazzetta Cucci. Affidata ai numeri del piano industriale al 2028, che contiene un assegno da quasi cinque miliardi per respingere l’assalto senese. Mediobanca promette infatti 4,5 miliardi di dividendi cash più 400 milioni di buy-back: oltre un terzo della sua capitalizzazione, somministrato in appena tre anni. Il messaggio agli azionisti è chiaro: restate con noi, Mps è un salto nel buio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mediobanca mette sul piatto 5 miliardi. Maxi-cedola per fermare Montepaschi

