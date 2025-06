Medico morì prima di poter godere delle ferie arretrate famiglia riceve oltre 101 mila euro

Una tragica vicenda che mette in luce le sfide e le ingiustizie del sistema sanitario italiano. Prima di poter finalmente usufruire delle ferie arretrate, il medico mor236 si è spento al lavoro, lasciando la famiglia con un risarcimento di oltre 101 mila euro. Una storia che invita a riflettere sull'importanza di garantire tutela e supporto a chi lavora in prima linea, anche in momenti di grande difficoltà.

Muore prima di poter godere delle ferie maturate, proprio mentre si trova al lavoro in un ospedale gestito dall'Asp di Agrigento: la famiglia ottiene, come forma di indennizzo, oltre 100mila euro.La vicenda riguarda i familiari di una donna deceduta un paio di anni fa mentre era in servizio per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

