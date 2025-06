Medicina accesso all’UniPD | tante iscrizioni e lezioni online ecco gli effetti della riforma Bernini

Con l’introduzione della riforma Bernini, l’Università di Padova si prepara a rivoluzionare l’accesso a Medicina e ai corsi sanitari, optando per lezioni online e semestri di filtro. Un cambiamento che risponde alla crescente domanda, senza perdere di vista la qualità formativa. Questa decisione segna un nuovo capitolo nel panorama accademico italiano, garantendo a più studenti l’opportunità di avvicinarsi al mondo della sanità. Scopriamo insieme i dettagli.

L’Università di Padova ha stabilito che il primo semestre (filtro) di Medicina e altri corsi sanitari si terrà online. La decisione è una conseguenza della riforma Bernini, che, abolendo il test d’ingresso, prevede un boom di iscritti ingestibile in presenza per l’Ateneo patavino. Una scelta obbligata per l’ateneo A partire dal prossimo anno accademico, l’Università . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo: addio al numero chiuso tradizionale, semestre filtro e graduatoria nazionale. Le novità - Il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, rivoluziona l'accesso alle facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria, introducendo il semestre filtro e la graduatoria nazionale.

Università, medicina a Padova lezioni solo on line come ai tempi del Covid - Il preside: «Non ci sono alternative, non possiamo certo fare linegnamento allo stadio Euganeo» ... Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it

Riforma Medicina, studenti in rivolta. Otto su dieci la bocciano - MSN - In terzo luogo, la riforma non risolverebbe la carenza di medici, legata non tanto all'accesso ma alla fuga dal Servizio Sanitario Nazionale (circa 4. Riporta msn.com