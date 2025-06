Mediaset clamorosa decisione | il programma chiude in anticipo

Mediaset sorprende ancora: il suo programma di punta del tardo pomeriggio chiude in anticipo, lasciando il pubblico con più domande che risposte. La crisi di ascolti e le recenti novità dietro le quinte indicano un cambio di rotta imminente, alimentando rumors di un colpo di scena clamoroso. Il futuro di Canale 5 nel daytime potrebbe essere ancora più turbolento… Stay tuned per gli aggiornamenti esclusivi.

News TV. Il tardo pomeriggio di Canale 5 continua a essere una zona critica per Mediaset. Dopo l'addio (per ora) di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio Cinque, anche il suo spin-off estivo pare non aver convinto. Gli ascolti raccontano una storia chiara: il pubblico non ha premiato la nuova formula e ora, secondo le indiscrezioni che circolano con insistenza, sarebbe in arrivo un colpo di scena clamoroso. Stop improvviso per Pomeriggio Cinque News.