Media ' scavi a Fordow forse per estrarre uranio'

Nuove immagini satellitari svelano attività sospette nel sito di Fordow, recentemente bombardato dagli Stati Uniti. Maxar ha catturato scavi e movimento terra che potrebbero indicare tentativi iraniani di estrarre uranio per scopi militari, alimentando tensioni e dubbi sulla trasparenza di Teheran. Un quadro inquietante che solleva interrogativi cruciali sulla stabilità nucleare e la sicurezza internazionale, lasciando il mondo con un senso di attesa e preoccupazione crescente.

Iran international pubblica su X alcune immagini satellitari catturate da Maxar che sembrano mostrare macchinari per scavi e movimento terra al lavoro ieri nel sito nucleare iraniano di Fordow bombardato dagli Stati Uniti. Secondo il canale israeliano Channel 12, le immagini potrebbero mostrare tentativi di estrarre uranio per uso militare di cui finora non si è avuta traccia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media, 'scavi a Fordow, forse per estrarre uranio'

In questa notizia si parla di: scavi - fordow - estrarre - uranio

Media, 'scavi a Fordow, forse per estrarre uranio'; Media, esplosioni e contraerea in azione a Teheran. Araghchi, se Trump vuole accordo mostri rispetto - Media: Scavi a Fordow, forse per estrarre uranio; Media, 'scavi a Fordow, forse per estrarre uranio'.

Media, 'scavi a Fordow, forse per estrarre uranio' - Iran international pubblica su X alcune immagini satellitari catturate da Maxar che sembrano mostrare macchinari per scavi e movimento terra al lavoro ieri nel sito nucleare ir ... Segnala gazzettadiparma.it

Fordow, insolito traffico di camion nei giorni prima dell'attacco americano. «L'uranio spostato altrove» - Rafael Grossi, direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, parla al Consiglio ... Si legge su ilmessaggero.it