Media esplosioni udite a Teheran attivata contraerea

Nel cuore di Teheran, le esplosioni fanno tremare la città e attivano la contraerea, suscitando preoccupazione e sconcerto tra i cittadini. Secondo Iran International, testimoni oculari sui social media riferiscono di forti boati udibili a Eslamshahr e Bidganeh, zone strategiche con complessi militari e siti missilistici già colpiti in passato. La tensione nella capitale iraniana aumenta, lasciando il mondo in attesa di ulteriori sviluppi e risposte ufficiali.

Secondo Iran International, esplosioni sono state udite a Eslamshahr, nella parte occidentale di Teheran, ed è stata attivata la contraerea. Iran International cita post di testimoni oculari sui social media. L'area di Bidganeh, nella parte occidentale di Teheran, ospita un complesso militare e un sito missilistico oggetto di attacchi israeliani durante la guerra dei 12 giorni, aggiunge il media iraniano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media, esplosioni udite a Teheran, attivata contraerea

In questa notizia si parla di: media - teheran - esplosioni - udite

Iran: media Teheran, 78 morti e 329 feriti in attacco Israele - Un violento attacco israeliano in Iran ha scosso la provincia di Teheran, causando almeno 78 vittime e oltre 300 feriti.

MEDIO ORIENTE | Forti esplosioni udite a Teheran. Sirene d'allarme a Tel Aviv. I media iraniani segnalano guasti generalizzati sulla rete internet in tutto il Paese. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/06/17/medio-oriente-abbattuto-un-f-35-israel Vai su Facebook

Israele ha ripreso i raid in Iran e ha colpito il sito nucleare fortificato di Fordow, lo riferisce il New York Times e i media iraniani. Secondo le stesse fonti, esplosioni sono state udite in vari punti della capitale Teheran Vai su X

Media, esplosioni udite a Teheran, attivata contraerea; Media, esplosioni udite a Teheran, attivata contraerea; Mosca: I raid di Israele spingono il mondo verso un disastro nucleare.

Media, esplosioni udite a Teheran, attivata contraerea - Secondo Iran International, esplosioni sono state udite a Eslamshahr, nella parte occidentale di Teheran, ed è stata attivata la contraerea. Segnala ansa.it

Media, esplosioni e contraerea in azione a Teheran. Araghchi, se Trump vuole accordo mostri rispetto - Media, esplosioni e contraerea in azione a Teheran Esplosioni sono state udite a Eslamshahr, nella parte occidentale di Teheran, dove è entrata in azione la contraerea. Riporta msn.com