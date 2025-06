Medaglia d’oro del corteggio Agnelli premia il Rione Cassero

L’anno paliesco a Castiglion Fiorentino si conclude con un trionfo emozionante: il Rione Cassero conquista la medaglia d’oro del corteggio 2025, diventando protagonista indiscusso di questa grande festa. La vittoria, annunciata con entusiasmo dal sindaco Mario Agnelli, testimonia l’impegno e la passione di tutta la comunità. Un risultato che fa brillare ancora di più lo spirito di questa tradizione secolare, consolidando il ruolo centrale del Cassero nel cuore dei castiglionesi.

CASTIGLION FIORENTINO L’anno paliesco a Castiglion Fiorentino si chiude con la premiazione del Rione Cassero per il miglior corteggio del Palio dei Rioni 2025. All’indomani della proclamazione della vittoria del Rione Cassero, annunciata dallo speaker il giorno del Palio poco prima dell’ingresso dei cavalli in pista, il sindaco Mario Agnelli, che per l’occasione ricopriva anche la veste di presidente dell’Ente Palio Città di Castiglion Fiorentino, ha consegnato nelle mani del presidente bianco-azzurro, Michele Falomi, l’ambita coppa realizzata dall’artista castiglionese Matteo Capitini. È la seconda volta che il rione Cassero si aggiudica la vittoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it