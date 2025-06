Medaglia d’oro categoria A2 per la leveranese Matilde

Nel cuore di Loutraki, tra acque cristalline e sfide epiche, la giovane levarese Matilde Martina si è distinta con orgoglio ai World Champions Games 2023. La sua determinazione e talento hanno conquistato medaglie d’oro nella categoria A2, portando in alto il nome di Leverano e ispirando nuove generazioni di atleti. Un successo che testimonia come passione e impegno possano trasformare sogni in realtà, lasciando un’impronta indelebile nel panorama sportivo internazionale.

Dal 3 all’8 giugno si sono svolti a Loutraki, in Grecia, i World Champions Games per la categoria Esordienti A2 di nuoto. Tra i protagonisti anche la giovanissima concittadina Matilde Martina, che ha ottenuto risultati straordinari, portando in alto il nome di Leverano a livello mondiale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: categoria - matilde - medaglia - leveranese

Medaglia d’oro categoria A2 per la leveranese Matilde :: Segnalazione a Lecce.

Medaglia d’oro categoria A2 per la leveranese Matilde - Dal 3 all’8 giugno si sono svolti a Loutraki, in Grecia, i World Champions Games per la categoria Esordienti A2 di nuoto. Si legge su lecceprima.it