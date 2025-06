Mbangula Nottingham Forest dopo Weah anche lui dice di no! Ecco l’evoluzione della trattativa che coinvolge lo statunitense | le ultime

La trattativa tra Juventus e Nottingham Forest si fa sempre più complessa: dopo il rifiuto di Timothy Weah, anche Samuel Mbangula ha deciso di non trasferirsi in Premier League. Un’evoluzione che mette in discussione il futuro dei due giovani talenti e apre nuovi scenari sul mercato. La questione si fa calda, e tutti gli occhi sono ora puntati sugli sviluppi imminenti…

Mbangula Nottingham Forest, dopo Weah anche lui rifiuta la destinazione! Ecco l’evoluzione della trattativa che coinvolge il compagno. I dettagli Sembra sfumare definitivamente l’operazione in uscita tra Juventus e Nottingham Forest che coinvolgeva Timothy Weah e Samuel Mbangula. Dopo il rifiuto dell’esterno statunitense, anche il centrocampista belga ha manifestato perplessità sul trasferimento in Premier League. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mbangula Nottingham Forest, dopo Weah anche lui dice di no! Ecco l’evoluzione della trattativa che coinvolge lo statunitense: le ultime

In questa notizia si parla di: nottingham - forest - mbangula - weah

Nottingham Forest, l’attaccante Awoniyi sbatte contro il palo, rientra in campo e va in coma (VIDEO) - Durante il match tra Nottingham Forest e Leicester, l’attaccante Taiwo Awoniyi ha subito un brutto infortunio dopo aver colpito il palo in un tentativo di segnare.

Salta la doppia cessione Weah-Mbangula al Nottingham Forest: la Juventus cerca nuovi acquirenti Vai su X

Alla partita di ieri non hanno preso parte Samuel Mbangula e Timothy Weah. Entrambi i giocatori sono all’interno di una trattativa con il Nottingham Forest, dove i due club hanno già trovato un accordo sulla base di 22 milioni di euro. ? Il procuratore di We Vai su Facebook

Salta il trasferimento di Weah e Mbangula al Nottingham Forest: gli inglesi hanno abbandonato le trattative, la Juventus cerca nuovi acquirenti; FLASH – Salta la trattativa tra Juve e Nottingham Forest per Weah e Mbangula: le ultime; Juventus: affare saltato con il Nottingham Forest per Weah e Mbangula.

Fallisce il doppio affare Mbangula-Weah dalla Juve al Nottingham Forest: i dettagli - Nei giorni scorsi appariva ben imbastita, se non del tutto scontata la trattativa che avrebbe dovuto portare Timothy Weah e Samuel Mbangula in Premier League, nello specifico nel Nottingham Forest. Segnala msn.com

Weah e Mbangula, niente Premier: affare saltato tra Juve e Nottingham Forest - È definitivamente saltata l'operazione tra Juventus e Nottingham Forest per Timothy Weah e Samuel Mbangula. Come scrive msn.com