Mbangula Nottingham Forest anche il belga dice di no agli inglesi! Questo rifiuto causa un’importante e definitiva evoluzione della trattativa che coinvolge anche Weah Cosa sta succedendo

Un’estate di colpi di scena per il Nottingham Forest: dopo Weah, anche Mbangula dice no alla Premier League, segnando una svolta decisiva nell’affare con la Juventus. La trattativa, che coinvolge i talenti emergenti, si complica ulteriormente, lasciando i club a riconsiderare le strategie future. Cosa succederà ora? La situazione si evolve rapidamente, e gli appassionati attendono con ansia nuove notizie su questi importanti movimenti di mercato.

Mbangula Nottingham Forest, dopo Weah anche il belga chiude all’ipotesi di andare in Premier League: questo rifiuto causa una nuova svolta. L’asse tra la Juventus e il Nottingham Forest che concerne il doppio affare in uscita legato ai nomi di Timothy Weah e Samuel Mbangula rischia di essersi chiuso definitivamente. Dopo il no dell’ala statunitense, tocca al belga esprimere il suo diniego per il trasferimento in Premier League. A dirlo è stato Fabrizio Romano sul proprio profilo X. Secondo l’esperto di calciomercato, il belga non sarebbe convinto dalle condizioni dettate dal Nottingham Forest per chiudere l’affare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mbangula Nottingham Forest, anche il belga dice di no agli inglesi! Questo rifiuto causa un’importante e definitiva evoluzione della trattativa che coinvolge anche Weah. Cosa sta succedendo

