Mbangula Juventus perché è saltata la trattativa con il Nottingham Forest Cosa c’è dietro il no del belga e quale sarà adesso il suo futuro

Il trasferimento di Samuel Mbangula al Nottingham Forest è saltato, lasciando molti a chiedersi cosa ci sia dietro questa decisione. Il giovane talento belga, considerato uno dei gioielli della Juventus Next Gen, sembra ora destinato a cambiare rotta. Ma quali motivi hanno portato al no del club inglese e qual sarà il suo prossimo passo? Scopriamolo insieme, perché il futuro di Mbangula è ancora tutto da scrivere.

Mbangula Juventus, i motivi per cui è saltato l’affare con il Nottingham Forest. Cosa c’è dietro il no dell’esterno classe 2004 e quale sarà il futuro. È uno dei gioielli più puri cresciuti nel progetto Juventus Next Gen, ma il suo futuro, quasi certamente, non sarà più a Torino. Samuel Mbangula, talentuosa ala belga classe 2004, è ufficialmente sul mercato. La Juventus ha deciso di sacrificarlo per esigenze di bilancio, ma il suo percorso verso una nuova squadra è tutt’altro che scontato. Come rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la trattativa che sembrava poterlo portare al Nottingham Forest è tramontata, e ora il giocatore vuole ponderare con calma la scelta più importante della sua giovane carriera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com