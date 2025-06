Maxi-rotatoria lungo la Briantea ecco come cambierà la viabilità - Foto e video

Preparatevi a vivere un nuovo capitolo della viabilità a Ponte San Pietro: il 28 giugno alle 10 si inaugura la maxi-rotatoria lungo la Briantea, all’incrocio noto come «Zecchetti». Un intervento che promette di migliorare fluidità e sicurezza, trasformando radicalmente il traffico locale. Scopriamolo insieme con foto e video esclusivi, per capire come questa innovazione cambierà la mobilità quotidiana.

LA NOVITA’. S’inaugura il 28 giugno alle 10 la maxi-rotatoria lungo la Briantea, all’incrocio noto come «Zecchetti», a Ponte San Pietro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Maxi-rotatoria lungo la Briantea, ecco come cambierà la viabilità - Foto e video

In questa notizia si parla di: maxi - rotatoria - lungo - briantea

Nuova ciclabile, prende forma il percorso che da sotto la maxi rotatoria porta al Villaggio Primo Maggio - Una nuova ciclabile sta prendendo forma, collegando la maxi rotatoria al Villaggio Primo Maggio. Conclusi i lavori strutturali della pista ciclo-pedonale "Ciclo Ovest 1", che attraversa sotto la rotatoria tra la statale 16 e la statale 72 per San Marino, ora si prosegue con il tratto a monte, vicino a via Arno e via Bidente.

Maxi-rotatoria lungo la Briantea, ecco come cambierà la viabilità - Foto e video; S’inaugura il 28 giugno alle 10 la maxi-rotatoria lungo la Briantea, all’incrocio noto come «Zecchetti», a Ponte San Pietro.; Maxi rotatoria a Ponte San Pietro per snellire la Briantea.

Maxi-rotatoria lungo la Briantea, ecco come cambierà la viabilità - Foto e video - rotatoria lungo la Briantea, all’incrocio noto come «Zecchetti», a Ponte San Pietro. Riporta ecodibergamo.it

Si asfalta la rotatoria a Ponte San Pietro: dal 18 al 24 giugno disagi lungo la Briantea - Aperta da marzo, ha già snellito la circolazione stradale. Secondo ecodibergamo.it