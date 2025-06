Maxi incendio in una pineta nel Casertano raggiunge uno stabilimento balneare | la fuga dei bagnanti per sfuggire alle fiamme – I video

Una giornata di relax al mare si è trasformata in un incubo a Baia Domizia, dove un violento incendio ha devastato una pineta e minacciato uno stabilimento balneare. Le fiamme alimentate dal vento e dalla vegetazione secca hanno causato il panico tra i bagnanti, costretti a fuggire in preda al terrore. La colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza testimonia la gravità di questa emergenza, lasciando la comunità in apprensione e speranza per una pronta bonifica.

Una giornata di relax al mare si è trasformata in un incubo a Baia Domizia, località balneare sul litorale casertano, dove un violento incendio è divampato nel pomeriggio in una pineta a ridosso della spiaggia. Le fiamme sono poi state alimentate dal vento e dalla vegetazione secca e hanno raggiunto uno stabilimento balneare, generando una colonna di fumo denso e nero visibile a chilometri di distanza. Il panico si è diffuso in pochi minuti tra i bagnanti, che si sono riversati sulla spiaggia in cerca di sicurezza, mentre le fiamme avanzavano tra gli alberi. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco con l’unità della protezione civile, impegnate a lungo nel contenere il rogo e impedire che raggiungesse le abitazioni estive presenti nella zona boschiva. 🔗 Leggi su Open.online

