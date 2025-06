Maxi incendio in Italia paura tra i bagnanti del lido | gente in fuga

Un maxi incendio ha scosso l’Italia oggi, scatenando panico tra i bagnanti del lido. La fitta nube di fumo nero, spinta dal vento verso il mare, ha provocato una fuga di massa, creando un momento di forte emergenza e tensione. Le autorità sono intervenute prontamente, ma l’ansia tra i presenti resta palpabile. Ecco cosa è successo in una giornata che ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

Momenti di forte tensione si sono vissuti oggi al lido italiano. Un incendio scoppiato nella pineta ha generato una fitta nube nera che ha invaso i lidi. Il vento ha spinto il fumo verso il mare, scatenando il panico tra i numerosi bagnanti presenti in zona. L’intervento delle autorità è stato immediato, ma la paura resta alta. Ecco cosa è successo. Leggi anche: Terremoto, nuova scossa improvvisa in Italia: torna la paura Incendio a ridosso dei lidi: fiamme a due passi dal mare. Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio nella pineta adiacente alla zona balneare di Baia Domizia, in un’area molto frequentata dai turisti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Maxi incendio in Italia, paura tra i bagnanti del lido: gente in fuga

