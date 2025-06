Maxi incendio a Gianturco Chiusa la strada |VIDEO

Un maxi incendio a Gianturco ha scatenato il panico e il caos a Napoli: le fiamme hanno avvolto la zona del centro direzionale, provocando la chiusura della strada e un intervento massiccio delle forze dell'ordine. La situazione si è rapidamente evoluta, con il vento che ha alimentato il fuoco e aumentato i rischi per residenti e lavoratori. Restate sintonizzati per aggiornamenti sulla vicenda e sulle misure di sicurezza adottate.

Intorno alle 17 un grosso incendio è divampato nella zona del centro direzionale di Napoli. In particolare, le fiamme si sono accese in via Gianturco. Da quanto si apprende dai carabinieri il rogo sarebbe cominciato prima in un'area verde e soltanto in un secondo momento il vento avrebbe condotto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Incendio a Napoli in via Gianturco presso il Centro Direzionale, in fiamme rifiuti: strade chiuse, è allarme - Un violento incendio a Napoli, in via Gianturco presso il Centro Direzionale, ha generato una fitta colonna di fumo nero, mettendo in allerta la città.

Incendio a Napoli, rogo a Gianturco enorme colonna di fumo sulla città: strade chiuse - Un grosso incendio è scoppiato a Napoli nel pomeriggio di oggi, sabato 28 giugno. Scrive fanpage.it

Napoli, maxi incendio al campo rom: colonna di fumo sul quartiere - Sei automezzi e 20 vigili del fuoco al lavoro nel campo rom di Gianturco dove nel pomeriggio si è propagato un vasto incendio. Segnala napoli.repubblica.it