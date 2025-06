Maxi blitz della polizia | 7 badanti georgiane arrestate e 22 denunciate

Un maxi blitz della polizia ha portato all’arresto di 7 badanti georgiane e alla denuncia di 22 altre. Durante l’operazione sono stati sequestrati 21 documenti comunitari falsi, oltre a codici fiscali e contratti di lavoro irregolari. Questi interventi mettono in luce un sistema illecito che sfrutta il bisogno di assistenza, evidenziando l’importanza di controlli più severi per tutelare diritti e sicurezza.

Sono stati sequestrati 21 documenti comunitari falsi, nonché codici fiscali e copie di contratti di lavoro sottoscritti con falsi documenti.

