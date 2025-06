Mauro Icardi ottiene l’affido ma Wanda Nara si oppone | figlie in lacrime 12 ore di attesa e una multa da 7mila euro

La vicenda tra Mauro Icardi e Wanda Nara si infittisce di tensioni e emozioni, con i figli al centro di una battaglia legale che ha segnato un'ulteriore svolta. Dopo ore di attesa e un commissariamento delicato, l'affido temporaneo delle piccole si è finalmente concretizzato, ma non senza conseguenze legali e personali. La vicenda continua a tenere banco nel mondo dello spettacolo e oltre, rivelando le sfide di un rapporto complicato tra genitori. Continua a leggere.

Dopo una lunga battaglia legale, Mauro Icardi ha ottenuto l'affido temporaneo delle figlie. Ma Wanda Nara si è opposta, trattenendo le bambine per 12 ore nonostante l'ordinanza del giudice. Solo in serata le piccole hanno lasciato la casa con il padre. Per Wanda è in arrivo una multa da oltre 7mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

