Mauro Icardi ottiene l’affidamento delle figlie ma Wanda Nara non vuole e rischia una multa | ecco cosa è successo

Mauro Icardi ha ottenuto finalmente l’affidamento delle figlie, un traguardo tanto atteso dopo settimane di tensioni legali. Tuttavia, Wanda Nara non ha accettato di buon grado questa decisione e rischia di incorrere in una multa. La battaglia per il tempo con le bambine si fa più accesa, lasciando tutti a chiedersi come evolverà questa delicata vicenda familiare. Ecco cosa è successo…

Mauro Icardi ha finalmente ricevuto la notizia tanto attesa: il giudice gli ha concesso il diritto di trascorrere del tempo con le figlie. «Può prelevare le minori dall’abitazione materna e tenerle con sé per sette giorni consecutivi, a partire da venerdì 27 giugno 2025 alle ore 11:00», si legge nella sentenza. Il calciatore non ha perso tempo. Sabato 28 giugno si è presentato davanti alla casa di Wanda Nara, deciso a riabbracciare le bambine. Ma le cose non sono andate come sperava. Dopo tre ore di attesa snervante, Wanda Nara ha ribadito con fermezza la sua posizione — non ha alcuna intenzione di consegnare le figlie a Icardi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Mauro Icardi ottiene l’affidamento delle figlie, ma Wanda Nara non vuole e rischia una multa: ecco cosa è successo

In questa notizia si parla di: mauro - figlie - nara - icardi

Wanda Nara e Mauro Icardi si incontrano in tribunale per decidere sull’affidamento delle figlie - Wanda Nara e Mauro Icardi si sono incontrati in tribunale a Milano per discutere l’affidamento delle loro figlie, con una decisione rinviata al 2 luglio.

La nuova vita di Wanda Nara Cosa sta succedendo adesso che è terminata la relazione col rapper argentino L-Gante e in piena battaglia legale con l'ex marito Mauro Icardi per l'affidamento delle due figlie avute da lui Vai su Facebook

Wanda Nara e Mauro Icardi: scontro legale in tribunale tra accuse di adulterio e lotta per la custodia delle figlie #wandanara Vai su X

Mauro Icardi ottiene l'affidamento delle figlie, Wanda Nara si oppone: bimbe in lacrime, multa da 7mila euro e; Mauro Icardi ottiene l'affidamento delle figlie, Wanda Nara si oppone: bimbe in lacrime, multa da 7mila euro e; Wanda Nara si rifiuta di consegnare le figlie a Mauro Icardi nonostante l'ordine del tribunale.

Mauro Icardi ottiene l'affidamento delle figlie, Wanda Nara si oppone: bimbe in lacrime, multa da 7mila euro e rito anti-malocchio - Mauro Icardi ha finalmente ricevuto la notizia tanto attesa: il giudice gli ha concesso il diritto di trascorrere del tempo con le ... Segnala msn.com

Mauro Icardi vince in tribunale, ottiene l’affidamento e Wanda Nara si ribella/ Lacrime e rito anti-malocchio - Mauro Icardi batte Wanda in tribunale: affido alle figlie, pianti disperati e un rituale esoterico contro la sfortuna! Si legge su ilsussidiario.net