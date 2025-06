Mauro Icardi e Wanda Nara arriva la sentenza sull’affidamento | bimbe in lacrime

Il dramma tra Mauro Icardi e Wanda Nara si infittisce: dopo la sentenza che avrebbe dovuto riunire padre e figlie, il rifiuto di Wanda di consegnarle ha scatenato un vortice di tensione tra forze dell’ordine, avvocati e proteste social. Due bambine in lacrime sono il fragile simbolo di una battaglia legale e personale dai risvolti internazionali. La vicenda, ancora tutta da chiarire, ci coinvolge profondamente e ci invita a riflettere sui limiti della tutela famigliare.

Personaggi Tv. Lo scontro legale tra Mauro Icardi e Wanda Nara raggiunge un nuovo, drammatico capitolo. Dopo la tanto attesa sentenza che concedeva al calciatore il diritto di stare con le figlie, la showgirl ha rifiutato di consegnarle, scatenando una reazione a catena tra polizia, avvocati e proteste social. Al centro, due bambine in lacrime e una battaglia che rischia di trasformarsi in un caso internazionale. Mauro Icardi ottiene l'affido temporaneo delle figlie, ma Wanda Nara si rifiuta: è scontro. Il 27 giugno 2025 il tribunale argentino ha emesso una decisione attesa da mesi: Mauro Icardi potrà trascorrere sette giorni consecutivi con le figlie, con inizio previsto dalle ore 11:00 del giorno successivo.