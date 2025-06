Maurizio Sarri resta alla Lazio | il tecnico conferma l’impegno nonostante i vincoli sull’indice di liquidità

Maurizio Sarri resta alla Lazio: il tecnico toscano ha confermato il suo impegno nonostante le sfide legate all’indice di liquidità. Dopo giorni di incertezze, la comunicazione ufficiale del club sottolinea la volontà di proseguire insieme e affrontare le difficoltà finanziarie, dimostrando fiducia nel progetto biancoceleste. La sua permanenza rappresenta un segnale forte per i tifosi e il futuro della squadra. La Lazio si prepara a scrivere nuovi capitoli sotto la guida di Sarri.

Maurizio Sarri e la Lazio continuano insieme. Dopo giorni di incertezze e riflessioni, è arrivata l’ufficialità: l’allenatore toscano conferma la sua permanenza sulla panchina biancoceleste. A comunicarlo è una nota ufficiale del club capitolino, che fa chiarezza anche sulla delicata situazione legata all’ indice di liquidità, elemento che potrebbe influenzare le operazioni di calciomercato. Durante la mattinata di ieri, il presidente Claudio Lotito e Maurizio Sarri hanno avuto un confronto telefonico approfondito. “Nei vari punti affrontati – spiega la Lazio – si è discusso a lungo della situazione regolamentare legata all’indice di liquidità”. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Maurizio Sarri resta alla Lazio: il tecnico conferma l’impegno nonostante i vincoli sull’indice di liquidità

