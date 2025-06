Maturità 2025 il tennista Federico Cinà | Esame più difficile di una partita nel circuito mondiale

Nel panorama dello sport italiano, due giovani talenti si distinguono non solo per le loro imprese sui campi e in pista, ma anche per la determinazione dimostrata nel superare l’esame di maturità. Federico Cinà, tennista di talento, e Andrea Kimi Antonelli, pilota di Formula 1, hanno dimostrato che il successo può essere raggiunto con impegno e dedizione anche negli studi. Un esempio di eccellenza che ispira studenti e sportivi a credere nei propri sogni.

Un doppio traguardo per due giovani stelle dello sport italiano. Il tennista Federico Cinà e il pilota di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli hanno dimostrato che il successo sportivo può coesistere con l'impegno scolastico, superando entrambi l'esame di maturità.