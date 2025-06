Maturità 2025 festeggiamenti fuori controllo una prof finisce in ospedale dopo caduta su uova e farina E c’è chi dice | Indecorosi tutto questo anche con la presenza dei genitori che ridacchiano

Il caos dei festeggiamenti per la maturità 2025 ha raggiunto un nuovo limite, con scene che fanno discutere e una professoressa finita in ospedale dopo una caduta tra uova, farina e spumante. Mentre le autorità intervengono, la domanda è: dove stiamo andando come comunità? È il momento di riflettere su cosa davvero rappresentano questi momenti di gioia e come possiamo mantenerne il rispetto.

Il suono delle sirene dell'ambulanza rompe il silenzio mattutino davanti a un istituto tecnico in Toscana. Una commissaria d'esame giace a terra con la spalla infortunata, vittima di una caduta rovinosa su un tappeto viscido di uova, farina e spumante. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

È la prima ordinanza di questo tipo. Il sindaco: "La ritengo una novità all'avanguardia. Ok i coriandoli di carta". L'ordinanza vieta "l'utilizzo di coriandoli, stelle filanti e altri prodotti similari in plastica durante i festeggiamenti legati alla conclusione degli esami del

