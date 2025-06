Mattia Furlani litiga con la pedana Tentoglou pesca la gran misura ed è terzo agli Europei a squadre

Mattia Furlani, con il suo carattere deciso e la determinazione di sempre, ha affrontato con tenacia la sfida agli Europei a squadre di Madrid. Nonostante una battaglia accesa con Tentoglou, il giovane campione si è distinto conquistando la terza posizione e una misura impressionante di 2,32 metri, contribuendo con orgoglio alla vittoria della squadra italiana. La sua performance dimostra che, anche nelle sfide più dure, il talento e la passione fanno la differenza.

Mattia Furlani si era presentato con grandi ambizioni agli Europei a squadre, desideroso di ottenere un risultato a effetto e di portare a casa punti pesanti per l'Italia, che a Madrid sta cercando di difendere il trofeo conquistato due anni fa a Chorzow. Il Campione del Mondo Indoor era atteso dal roboante duello con il greco Miltiadis Tentoglou nella gara di salto in lungo che ha animato la terza giornata di gare nella capitale spagnola, ma il testa a testa non si è nei fatti consumato vista la prova di superiorità inscenata dall'ellenico nonostante il caldo torrido (38 °C). Il Campione Olimpico di Parigi 2024 ha piazzato un ancillare 8.

