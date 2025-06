Mattia Furlani | Gasperini? Dategli tempo la Roma è nel mio cuore

passione travolgente per la Roma, la squadra che ha sempre accompagnato i suoi sogni e le sue ambizioni. Mattia Furlani non è solo un campione di atletica, ma un vero tifoso romanista nel cuore, pronto a portare la stessa determinazione e grinta sul campo. Dategli tempo: la sua energia e il suo amore per i colori giallorossi sono destinati a fare grandi cose, sia nello sport che nella vita.

Dal podio olimpico al cuore dei tifosi romanisti. Mattia Furlani, talento cristallino dell’atletica azzurra e nuovo volto del salto in lungo mondiale, ha le idee chiare: i colori giallorossi li porta nel sangue. Non solo quando vola oltre gli otto metri, ma anche quando si parla di calcio. PerchĂ© dietro quel bronzo conquistato a Parigi 2024, dietro il titolo mondiale indoor a Nanchino e dietro quel primato Under 20 da 8,38 metri, c’è anche un ragazzo che si emoziona davanti a una curva Sud e che non ha mai nascosto per quale squadra batte il suo cuore. “Gasperini mi ha colpito: ci vuole pazienza”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Mattia Furlani: “Gasperini? Dategli tempo, la Roma è nel mio cuore”

In questa notizia si parla di: mattia - furlani - cuore - gasperini

Atletica, Mattia Furlani torna in gara: appuntamento ad Atlanta verso il Golden Gala - Mattia Furlani è pronto a tornare in pista dopo un inverno eccezionale, culminato con il titolo di Campione del Mondo Indoor e una medaglia d'argento agli Europei in sala.

Mattia Furlani: “Gasperini? Dategli tempo, la Roma è nel mio cuore”.

DIRETTA MATTIA FURLANI/ Streaming video Rai: Diamond League 2024, sesto posto per l'azzurro (22 agosto) - IlSussidiario.net - Diretta Mattia Furlani salto in lungo Diamond League 2024 Losanna streaming video Rai oggi 22 agosto: orario e risultato live della gara con l’azzurro. Lo riporta ilsussidiario.net

Furlani bronzo olimpico, Kathy Seck e il ricordo per Milardi: «Grazie Andrea, questa medaglia te la dedichiamo» - Il Messaggero - Si conclude così il post su facebook di Kathy Seck, la madre- Da ilmessaggero.it