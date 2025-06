Mattia Furlani furibondo | Non ho peli sulla lingua organizzazione non all’altezza Devo lavorare sulla tecnica è frustrante

Mattia Furlani, campione mondiale indoor, affronta una giornata difficile ai Campionati Europei a squadre 2025 di Madrid, dove si ferma al terzo posto nel salto in lungo. La sua gara, segnata da nulli lunghissimi e frustrazione, mette in luce le sfide di un atleta che non lascia spazio alle mezze misure. La sua performance sottolinea quanto la strada verso l’eccellenza sia fatta di ostacoli e resilienza, e proprio su questi aspetti si concentrerà il suo prossimo passo.

Mattia Furlani si rende protagonista di una gara molto complicata e non va oltre il terzo posto nel salto in lungo in occasione degli Europei a squadre 2025 di atletica, in corso di svolgimento allo stadio Vallehermoso di Madrid. Il campione mondiale indoor in carica ha litigato con la pedana iberica, collezionando tre nulli consecutivi (di cui due davvero molto lunghi, sopra gli 8.30) dopo aver cominciato la serie con 8.03 e 8.07. Troppo poco per poter insidiare il fuoriclasse greco Miltiadis Tentoglou, che ha dominato la scena piazzando la miglior misura mondiale dell’anno (8.46 metri) e facendo il vuoto in classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mattia Furlani furibondo: “Non ho peli sulla lingua, organizzazione non all’altezza. Devo lavorare sulla tecnica, è frustrante”

