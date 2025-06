Matteo Sioli timbra il cartellino ed è secondo nel salto in alto agli Europei a squadre | l’Italia prova la fuga!

Matteo Sioli si distingue ancora una volta, timbrando il cartellino e conquistando il secondo posto nel salto in alto agli Europei a squadre 2025 a Madrid. Con questa performance, l’Italia avanza con determinazione verso la vetta della classifica generale, alimentando le speranze di un trionfo storico in Coppa Europa. Il diciannovenne promette di continuare a stupire, mantenendo alta la bandiera azzurra nello sport internazionale.

Matteo Sioli continua il suo esaltante percorso di crescita e porta a casa un significativo secondo posto nella gara di salto in alto valevole per i Campionati Europei a squadre 2025 di atletica, in corso di svolgimento allo stadio Vallehermoso di Madrid. Italia che mette in cascina dunque altri 15 punti d’oro per allungare in vetta alla classifica generale e aumentare le quotazioni per un possibile storico bis in Coppa Europa. Il diciannovenne milanese, già bronzo lo scorso marzo agli Europei Indoor di Apeldoorn, ha confermato la sua solidità migliorando di un centimetro il suo personale all’aperto dopo aver superato i 2. 🔗 Leggi su Oasport.it